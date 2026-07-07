В Барнауле отчитались о готовности школ и больниц к зимним холодам

Мэр поставил задачу поскорее вернуть людям горячую воду Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл оперативное аппаратное совещание. Одной из тем стала подготовка города к зиме. Как доложил замглавы по городскому хозяйству Сергей Татьянин, в краевой столице работает специальная комиссия, проверяющая жилой фонд и соцобъекты, а коммунальщики параллельно запустили очередной этап опрессовки.

На сегодняшний день проверку на готовность к отопительному периоду прошли 42,3% многоквартирных домов, 69% школ, 70% детсадов и почти 19% больниц. На проверенные объекты уже начали подписывать акты готовности.

При этом с 6 по 20 июля в Барнауле идет третий этап гидравлических испытаний сетей, из-за чего горячую воду отключили более чем в 670 многоквартирных домах.

Франк, в свою очередь, поставил задачу компании БТСК: максимально оперативно устранить семь повреждений, оставшихся еще от второго этапа опрессовки, и поскорее вернуть людям горячую воду.