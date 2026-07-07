В Барнауле на две недели перекроют Трамвайный проезд и Революционный переулок

Уа участках будут латать теплосети и менять водопровод Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле из-за ремонта инженерных коммуникаций временно закроют для транспорта переулок Революционный и проезд Трамвайный. Как сообщили в мэрии, на участках будут латать теплосети и менять водопровод, поэтому водителям стоит заранее планировать пути объезда.

Перекрытия пройдут в два этапа:

• Проезд Трамвайный (около здания №22) закроют раньше – с 8 по 24 июля. Здесь коммунальщики проведут срочные аварийно-восстановительные работы на теплосетях.

• Переулок Революционный (на отрезке от дома №59 до улицы Пролетарской) перекроют на день позже – с 9 по 26 июля. Участок закроют ради модернизации систем водоснабжения и канализации.

Городские власти просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее, следить за временными дорожными знаками и строго соблюдать ПДД в местах раскопок.