Алтайский гимнаст Сергей Найдин взял золото чемпионата России

Сергей Найдин завоевал две медали, включая золотую Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульский гимнаст Сергей Найдин успешно выступил на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва имени Сергея Хорохордина завоевал две медали, включая золотую награду, сообщили в мэрии Барнаула.

По итогам отборочных этапов алтайский спортсмен пробился в финалы сразу на четырех снарядах. В вольных упражнениях Найдин занял восьмое место, а в шаге от пьедестала остановился на коне, показав четвертый результат.

За сложную комбинацию на брусьях Сергей под руководством тренера Сергея Степаненко взял бронзовую медаль. Главным же достижением барнаульца стало выступление на перекладине, где он обошел всех конкурентов и выиграл титул чемпиона России.

После успешного национального старта алтайский гимнаст начнет подготовку к международным соревнованиям – впереди его ждет чемпионат Европы в Хорватии.