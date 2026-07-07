Задержанного на Алтае иностранца выдали Монголии по линии Интерпола

На днях процедура экстрадиции полностью завершилась Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия выдала властям Монголии иностранца, которого разыскивал Интерпол за трагическую гибель ребенка. Беглеца вычислили алтайские полицейские и пограничники, когда тот пытался пересечь границу в Кулундинском районе. На днях процедура экстрадиции полностью завершилась.

Мужчину 1987 года рождения, у которого было двойное гражданство Монголии и Казахстана, задержали в Кулунде еще осенью прошлого года. При проверке документов на границе сработала база Интерпола. Выяснилось, что у себя на родине в 2023 году он стал виновником преступления по неосторожности: из-за его действий погиб один ребенок, а еще двое получили серьезные травмы. Конкретные подробности пресс-служба ГУ МВД по краю не приводит.

После трагедии фигурант сбежал из страны и пытался скрыться. После задержания на Алтае Генпрокуратура РФ одобрила запрос монгольской стороны на выдачу. Накануне на пропускном пункте в Бурятии беглеца официально передали правоохранителям Монголии.