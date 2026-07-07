После мощного ливня в Барнауле провалился асфальт на двух оживленных улицах

В понедельник Барнаул окатил крупный дождь. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле устраняют последствия ливня, который обрушился на город накануне, 6 июля. Потоки воды повредили асфальт на магистралях Индустриального района. Провалы и разрушения зафиксировали на улицах Антона Петрова и Малахова, сейчас эти участки огорожены. Ситуация находится на контроле городских властей.

Первая точка ЧП – улица Антона Петрова в районе Попова. Там из-за обильных осадков повредило дорожное покрытие. На место выехали сотрудники ДПС и дорожники. Оказалось, что объект еще находится на гарантии, поэтому восстанавливать разрушенный асфальт обязали подрядную организацию – компанию «Патай».

Второй провал образовался на обочине улицы Малахова (на отрезке между улицей Гридасова и Павловским трактом). Промоину уже огородили, сейчас там вовсю работает аварийная бригада «Автодорстроя».

Напомним, в понедельник Барнаул окатил крупный дождь, сложнее всего пришлось как раз Индустриальному району. Огромные лужи скопились на улицах 65 лет Победы, Попова, Христенко и Павловском тракте. Дорожные службы до сих пор прочищают забитые ветками и травой ливневые решетки, чтобы ускорить уход воды, а на самые проблемные участки была направлена водооткачивающая техника.