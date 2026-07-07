В Республике Алтай ученые начали первую в России перепись дикого кота-манула

Первые камеры уже начали устанавливать в Сайлюгемском нацпарке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России стартовала первая крупная экспедиция по оценке численности и плотности популяции манула. С июля по октябрь ученые и волонтеры исследуют ключевые места обитания скрытного кота в Сибири: на Алтае, в Тыве, Забайкалье, Бурятии и Красноярском крае. Первые камеры уже начали устанавливать в Сайлюгемском нацпарке.

Если крупных кошачьих вроде тигров или барсов давно считают по уникальным пятнам на шкуре, то с манулом этот метод работает плохо. Поэтому ученые протестируют сразу две технологии.

Помимо классического пространственного повторного отлова (SECR), в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай, «Даурском» и «Убсунурской котловине» применят модель случайных столкновений (REM). Нейросети и компьютерное зрение будут оценивать скорость пушистых хищников, их суточную активность и частоту попадания в кадр. При этом камеры распределят случайно по квадратам, а не только на привычных звериных тропах.

Проект ведут ассоциация «Ирбис», компания «Марс» и ИПЭЭ РАН. Итогом работы станет первая полноценная стратегия охраны манула в стране.