Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 3:13

Более 600 жителей Бийска попали в больницы по скорой за семь дней

Среди госпитализированных пациентов оказались десятки детей
Павел БАСТРЫГИН
За семь дней дежурные бригады выезжали на вызовы 1513 раз

За семь дней дежурные бригады выезжали на вызовы 1513 раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске городская станция скорой медицинской помощи подвела итоги работы за неделю с 29 июня по 5 июля. За семь дней дежурные бригады выезжали на вызовы 1513 раз. В итоге в больницы города доставили 615 пациентов, среди которых много детей.

По данным медиков, экстренная помощь требовалась людям с самыми разными диагнозами. В больницы привезли 38 человек с инсультами, 5 пациентов с инфарктами и троих детей с отравлениями. В авариях на дорогах пострадали 13 человек.

Отдельное внимание врачи обращают на детский травматизм. Из 132 горожан, получивших различные травмы и доставленных в стационар, 33 оказались детьми. Кроме того, пятеро детей пострадали в ДТП.

Не обходится и без пустых выездов – за неделю зафиксировано 116 безрезультатных вызовов.