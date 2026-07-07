Более 600 жителей Бийска попали в больницы по скорой за семь дней

За семь дней дежурные бригады выезжали на вызовы 1513 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске городская станция скорой медицинской помощи подвела итоги работы за неделю с 29 июня по 5 июля. За семь дней дежурные бригады выезжали на вызовы 1513 раз. В итоге в больницы города доставили 615 пациентов, среди которых много детей.

По данным медиков, экстренная помощь требовалась людям с самыми разными диагнозами. В больницы привезли 38 человек с инсультами, 5 пациентов с инфарктами и троих детей с отравлениями. В авариях на дорогах пострадали 13 человек.

Отдельное внимание врачи обращают на детский травматизм. Из 132 горожан, получивших различные травмы и доставленных в стационар, 33 оказались детьми. Кроме того, пятеро детей пострадали в ДТП.

Не обходится и без пустых выездов – за неделю зафиксировано 116 безрезультатных вызовов.