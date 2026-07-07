Алтайский край отправил в Китай более двух тыс. тонн куриных лапок и крыльев

83 партии замороженных куриных крыльев и лапок отправили в Китай Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие из Алтайского края в Китай экспортировали 83 партии замороженных куриных крыльев и лапок общим весом 2241 т. Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, поставками занимается местное предприятие, которое официально подтвердило соответствие требованиям КНР.

Каждая партия алтайской птицы перед долгой дорогой прошла контроль: инспекторы ведомства провели осмотр, проверили документы и организовали лабораторные исследования, после чего выдали экспортные сертификаты.

Птица, к слову, далеко не единственное, чем регион кормит соседей. С начала года из Алтайского края в Китай также активно везли корма и кормовые добавки, алтайский мед и плавленый сыр.

Всего же за первые шесть месяцев текущего года под надзором инспекторов Россельхознадзора из Алтайского края и Республики Алтай в Поднебесную уехало порядка 80 тысяч тонн различной животноводческой продукции.