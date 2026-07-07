На Алтае 15-летний подросток попал в больницу после ночного пожара

По предварительной версии, причиной ЧП стала проблема с проводкой Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 7 июля в райцентре Краснощёково загорелся двухэтажный жилой дом в переулке Почтовом. Как сообщили в краевом МЧС, четыре человека успели выбежать на улицу самостоятельно, но 15-летний парень получил сильное отравление угарным газом и оказался на больничной койке. Всего за сутки в регионе потушили девять пожаров.

Пожарные расчеты прибыли к дому, когда на втором этаже вовсю полыхала одна из комнат – пламя охватило стены, пол и вещи на площади около 30 квадратных метров. Семья с ребенком успела эвакуироваться через дверной проем буквально в последний момент.

Пострадавшего подростка 2011 года рождения экстренно увезли в районную больницу. С огнем боролись четверо спасателей с привлечением трех единиц техники. По предварительной версии, причиной ЧП стала проблема с проводкой, а именно нарушение правил монтажа электрооборудования.

В МЧС добавили, что из девяти за сутки пожаров – пять пришлось на жилой сектор. Один из них ликвидировали в Барнауле.