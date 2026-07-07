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НовостиОбщество7 июля 2026 1:39

Новосибирская фирма отсудила права на новую железную дорогу в Новоалтайске

Из-за бумажной ошибки компания не смогла сдать готовые рельсы
Павел БАСТРЫГИН
Судья полностью встала на сторону инвестора

Судья полностью встала на сторону инвестора

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская компания «ФосАгро-Сибирь» через суд узаконила железнодорожный тупик в Новоалтайске. Фирма построила ветку для приема вагонов на своей базе, но из-за отсутствия одной проверки от госинспекции местная администрация не смогла выдать разрешение на ввод. Картотека Арбитражного суда пополнилась решением 3 июля.

Компания владеет участком в промзоне Новоалтайска и официально получила разрешение на строительство путей и врезку в узловую станцию Заводская. Но во время работ юристы ошиблись: они решили, что объект небольшой, и не позвали стройнадзор на проверку. Из-за этой формальности чиновники отказались регистрировать готовую дорогу.

Фирме пришлось доказывать свои права в суде как на самовольную постройку. Экспертиза Минюста подтвердила, что рельсы уложены качественно, безопасны и никому не мешают. Мэрия Новоалтайска возражать не стала. Судья полностью встала на сторону инвестора и признала за ним право собственности на ветку.