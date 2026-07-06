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НовостиОбщество6 июля 2026 12:21

Режим повышенной готовности объявили в Алтайском крае

Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Существует высокий риск возникновения природных пожаров

Существует высокий риск возникновения природных пожаров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Причина — установившаяся жара и отсутствие дождей, которые серьёзно осложняют обстановку с природными пожарами.

Все структуры территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим повышенной готовности. Налажено круглосуточное дежурство специалистов, создан резерв воды для оперативного тушения возможных возгораний.

Глава региона обратился к жителям с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещено сжигать сухую траву и мусор, разводить огонь в лесу.