В Бийске горела аптека на первом этаже жилого дома

Никто не пострадал Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме с административными помещениями. Утром в аптеке, расположенной на первом этаже, загорелось торговое оборудование, сообщили в краевом МЧС.

На место прибыли 25 пожарных и восемь единиц техники. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар начался до открытия торговой точки, поэтому персонала и посетителей внутри не было.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.