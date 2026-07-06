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НовостиПроисшествия6 июля 2026 13:30

В Бийске горела аптека на первом этаже жилого дома

Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, пострадавших нет
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Никто не пострадал

Никто не пострадал

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме с административными помещениями. Утром в аптеке, расположенной на первом этаже, загорелось торговое оборудование, сообщили в краевом МЧС.

На место прибыли 25 пожарных и восемь единиц техники. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар начался до открытия торговой точки, поэтому персонала и посетителей внутри не было.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.