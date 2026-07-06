В Барнауле мужчина перевёл мошенникам 56 тысяч рублей при покупке билетов в кино

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле в полицию обратился 23-летний местный житель, который стал жертвой мошенников при попытке купить билеты в кино. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Молодой человек познакомился в мессенджере с девушкой, которая предложила сходить в кинотеатр и отправила ссылку на покупку билетов с прайс-листом. Барнаулец перешёл по ссылке, забронировал билеты и заплатил 6 тысяч рублей. Однако сайт выдал ошибку. В службе поддержки объяснили, что произошёл системный сбой и деньги не поступили. Затем предложили оформить возврат, пояснив, что на счёте должна быть сумма, равная возвращаемой. Парень сделал ещё несколько переводов, но деньги так и не вернулись. В итоге молодой человек потерял 56 тысяч рублей. Он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция напоминает, что мошенники используют разные схемы, в том числе под видом знакомств. Не переходите по подозрительным ссылкам, не переводите деньги незнакомым людям и не сообщайте коды из СМС.