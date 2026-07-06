В Алтайском районе 16-летний подросток украл из киоска 100-литровую кегу с пивом

Подросток дал признательные показания. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела полиции по Алтайскому району обратился 42-летний представитель торговой точки. Мужчина сообщил, что неизвестные взломали дверь киоска и похитили 100-литровую кегу с пенным напитком. Ущерб он оценил в более чем 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался 16-летний житель посёлка Катунь. При осмотре места жительства фигуранта похищенное имущество обнаружили и изъяли. Подросток дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».