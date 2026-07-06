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НовостиОбщество6 июля 2026 11:00

В Алтайском крае с 6 июля стартует вторая волна приёма заявлений в первый класс

Зачисление будет проводиться только при наличии свободных мест в школах
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Всего в этом году школы Алтайского края планируют принять более 23 тысяч первоклассников

Всего в этом году школы Алтайского края планируют принять более 23 тысяч первоклассников

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 6 июля в Алтайском крае начался второй этап приёма заявлений в первый класс для детей, которые не проживают на территории, закреплённой за конкретной школой. Этот период продлится до 5 сентября. Однако зачисление возможно только при наличии свободных мест в образовательной организации, сообщили в министерстве образования региона.

В первый класс принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Для зачисления ребёнка младше или старше этого возраста родителям необходимо обратиться с заявлением в орган управления образованием муниципалитета.

Всего в этом году школы Алтайского края планируют принять более 23 тысяч первоклассников.