В Алтайском крае с 6 июля стартует вторая волна приёма заявлений в первый класс

Всего в этом году школы Алтайского края планируют принять более 23 тысяч первоклассников Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 6 июля в Алтайском крае начался второй этап приёма заявлений в первый класс для детей, которые не проживают на территории, закреплённой за конкретной школой. Этот период продлится до 5 сентября. Однако зачисление возможно только при наличии свободных мест в образовательной организации, сообщили в министерстве образования региона.

В первый класс принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Для зачисления ребёнка младше или старше этого возраста родителям необходимо обратиться с заявлением в орган управления образованием муниципалитета.

Всего в этом году школы Алтайского края планируют принять более 23 тысяч первоклассников.