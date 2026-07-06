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НовостиОбщество6 июля 2026 10:17

Дома престарелых в Алтайском крае будут называться по-другому

Всего переименуют 20 учреждений
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Новое название подчёркивает главную цель – повышение качества жизни проживающих

Новое название подчёркивает главную цель – повышение качества жизни проживающих

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дома-интернаты в Алтайском крае переименуют в дома социального обслуживания. Соответствующее постановление подписано губернатором Алтайского края Виктором Томенко 3 июля.

Всего переименуют 20 учреждений. В начале 2026 года аналогичную процедуру прошли 12 психоневрологических интернатов региона.

Процедура переименования займет около двух месяцев и проводится в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №305н от 01.09.2025. Документ предусматривает переход регионов на новую систему организации стационарных социальных учреждений.

Как отмечают в ведомстве, новое название подчёркивает главную цель – повышение качества жизни проживающих, акцент на сохранении достоинства человека, а не фокусировку на медицинских диагнозах.

В учреждениях края при этом сохранится прежний объём и качество предоставляемых социальных услуг, реализация программ ухода, реабилитации и абилитации с учётом индивидуальных потребностей проживающих. Не планируется структурных изменений, все сотрудники сохранят свои должности и социальные льготы. Важной частью работы станет социальная интеграция проживающих: регулярные социокультурные мероприятия, активное взаимодействие с местным сообществом.