Бастрыкин потребовал доклад по делу об удержании подростка в гараже в Барнауле

Инцидент произошёл 2 июля на улице Антона Петрова Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что дело завели после сообщения в соцсетях. Инцидент произошёл 2 июля на улице Антона Петрова. По словам матери, мужчина обвинил её сына в том, что тот якобы разбил окна в недостроенном здании и что-то сломал. Он схватил мальчика, утащил в гараж и запер там. На место прибыл отец ребёнка, который смог найти сына по геолокации. Между мужчиной и владельцем гаража произошёл конфликт.

В полиции зарегистрировали три сообщения: об удержании несовершеннолетнего, повреждении имущества на недостроенном участке и о конфликте между отцом и владельцем объекта. Следователи возбудили уголовное дело. Свою проверку начала и прокуратура.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Алтайскому краю доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.