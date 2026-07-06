В Солонешенском районе перекрыли трассу из-за буровзрывных работ

Проезд ограничен Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае на автомобильной дороге Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай вводят временное ограничение движения. Причина — проведение буровзрывных работ. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Проезд будет закрыт для всех видов транспорта 6 июля с 12:00 до 18:00 на участке с 97-го по 99-й километр. Объехать закрытый участок можно через населённые пункты Туманово – Матвеевка – Комсомольский – Карпово – Солонешное. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Напомним, что в Солонешенском районе продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры. С весны специалисты обновляют сразу три участка трассы, чтобы защитить их от подтоплений, а также там ремонтируют мосты.