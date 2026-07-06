В барнаульском зоопарке у дикобразов Чука и Мэри родились ещё двое малышей

Один малыш светлый, другой - темный Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В барнаульском зоопарке очередное радостное событие - у пары дикобразов Чука и Мэри родились двое малышей. Это уже второе пополнение в их семье за последнее время, сообщают в соцсетях зоопарка.

В конце прошлого года у них уже появились двое детёнышей-блондинов, которые подросли и переехали в другой зоопарк. А на днях у дикобразов случилось второе пополнение. На этот раз родились тоже двое малышей, но, в отличие от предыдущего раза, один беленький, а второй чёрненький.

Пол детёнышей пока держится в секрете — они ещё слишком малы. Посетители зоопарка уже могут наблюдать за их первыми неуклюжими шагами и трогательной заботой родителей.