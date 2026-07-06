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НовостиОбщество6 июля 2026 3:24

Июнь 2026 года стал самым жарким в Барнауле за всю историю метеонаблюдений

Среднемесячная температура в краевой столице составила +22,2 градуса, побив рекорд 2012 года
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Весь июнь стояла аномальная жара

Весь июнь стояла аномальная жара

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошедший июнь стал самым тёплым месяцем в Барнауле за всю историю метеонаблюдений. Как рассказала NGS22.RU начальник отдела по гидрометеобеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, средняя температура воздуха в краевой столице составила 22,2 градуса — это почти на 4 градуса выше нормы и на 0,1 градуса больше, чем в рекордном 2012 году.

По данным синоптика, в целом по Алтайскому краю среднемесячная температура в июне колебалась от +20 до +25 градусов, что на 3–6 градусов превышает климатическую норму.

«Такой жаркий месяц впервые зафиксирован в Барнауле, перебив предыдущий рекорд 2012 года», — отметила специалист.

Аномальная жара охватила не только краевую столицу. Ещё 11 метеостанций региона также зафиксировали максимальные показатели за всё время наблюдений. При этом Сырых уточнила, что сроки начала замеров на разных станциях отличаются: в Барнауле они ведутся с 1837 года, тогда как другие пункты наблюдения появились позже — в 1947 или 1960 году. Однако, по её словам, столь высоких температур на них не регистрировали никогда.