Жительница Алтая обратилась в полицию после массажа

Во время массажа приятельница похитила у нее деньги Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Мамонтовского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне к ней в гости приходили две знакомые. Вечер перерос в застолье, и когда спиртное закончилось, хозяйка достала из-под подушки 500 рублей и отдала одной из приятельниц, чтобы та сходила за добавкой.

В этот момент женщина пожаловалась на боль в спине и попросила сделать массаж. Знакомая согласилась, заметив, что кошелёк, где лежали деньги, остался лежать под подушкой. Во время процедуры гостья вспомнила, что у неё дома нет продуктов. Как только хозяйка отвернулась, она быстро вытащила кошелёк, спрятала его в шорты, сказала, что идёт курить, и ушла.

На самом деле она вызвала такси и отправилась в магазин. На продукты ушло 8 тысяч рублей, ещё 2 тысячи она отдала таксисту. Подозреваемую 1978 года рождения задержали по горячим следам. Оставшиеся деньги изъяли, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Женщина даёт признательные показания и находится под подпиской о невыезде.