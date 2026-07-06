На двух жителей Алтая завели уголовное дело за незаконную рыбалку

Изъято 25 штук стерляди Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Усть-Калманском районе сотрудники полиции задержали двух местных жителей, занимавшихся незаконной ловлей рыбы на реке Чарыш. Браконьерами оказались мужчины 1978 и 1990 годов рождения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Задержание произошло ночью. Для рыбалки мужчины использовали лодку с мотором, сеть и четыре удочки. Они успели наловить 25 штук стерляди. Задержанные пояснили, что ловили рыбу для себя.

Стерлядь относится к осетровым видам, занесена в Красную книгу Алтайского края и включена в перечень особо охраняемых водных биологических ресурсов. По данным экспертов, ущерб от незаконного вылова превысил 114 тысяч рублей.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору».