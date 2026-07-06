В Чарышском районе горела баня

Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 5 июля, в Алтайском крае ликвидировали 20 пожаров, пять из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили одно возгорание. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Днём в селе Маяк Чарышского района загорелась баня на частном подворье. На момент прибытия первого пожарного расчёта строение уже горело. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.

В результате пожара повреждены перекрытие и стены бани. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.