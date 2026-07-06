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НовостиОбщество6 июля 2026 1:26

В Алтайском крае 6 июля ожидаются сильные дожди, грозы и град

По южным и восточным районам пройдут очень сильные осадки, возможен град, шквалистый ветер до 22 метров в секунду
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
В Барнауле днём будет +26…+28 градусов, пройдёт кратковременный дождь с грозой

В Барнауле днём будет +26…+28 градусов, пройдёт кратковременный дождь с грозой

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, в Алтайском крае изменится погода. По данным регионального Гидрометцентра, на большей части территории пройдут кратковременные дожди и грозы, местами с усилением. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов.

На юге и востоке ожидаются очень сильные дожди, возможен град. Утром местами туман. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, порывы до 14 м/с. Во время грозы порывы могут усиливаться до 17–22 метров в секунду.

В Барнауле днём будет +26…+28 градусов, пройдёт кратковременный дождь с грозой, не исключён град. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 м/с.