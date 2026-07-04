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НовостиОбщество4 июля 2026 10:13

В Республике Алтай 8 июля запретили продажу алкоголя

Ограничение вводится в День семьи, любви и верности
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
С марта 2026 года в республике действуют новые правила продажи спиртного

С марта 2026 года в республике действуют новые правила продажи спиртного

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай 8 июля будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение связано с празднованием Дня семьи, любви и верности, сообщили в Минэкономразвития региона.

Запрет вводится на основании постановления правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года №249. Он распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих алкоголь, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Исключение сделано для заведений общественного питания.

Напомним, с марта 2026 года в республике действуют новые правила продажи спиртного. Алкоголь полностью запрещено продавать в многоквартирных домах, по воскресеньям и в праздничные дни.