В Республике Алтай 8 июля запретили продажу алкоголя

С марта 2026 года в республике действуют новые правила продажи спиртного Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай 8 июля будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение связано с празднованием Дня семьи, любви и верности, сообщили в Минэкономразвития региона.

Запрет вводится на основании постановления правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года №249. Он распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих алкоголь, пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Исключение сделано для заведений общественного питания.

Напомним, с марта 2026 года в республике действуют новые правила продажи спиртного. Алкоголь полностью запрещено продавать в многоквартирных домах, по воскресеньям и в праздничные дни.