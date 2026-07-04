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НовостиОбщество4 июля 2026 11:08

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлили на Алтае до 10 июля

Температуры будут достигать +30 и выше
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
С 4 по 10 июля столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и выше

С 4 по 10 июля столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и выше

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Об этом сообщают синоптики краевого Гидрометцентра.

С 4 по 10 июля столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и выше. При этом с 5 по 7 июля местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы, при грозах местами в предгорьях сильные дожди, град. В утренние часы местами туман.

Наряду с этим действует еще одно штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожароопасностью пятого класса. Оно также объявлено в период с 4 по 10 июля.