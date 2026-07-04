Пенсионерка из Бийска не дала мошенникам похитить более 400 тысяч рублей

По пути к банкомату бийчанка заподозрила неладное, поняла, что общается с мошенникам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть бийской полиции обратилась местная жительница 1959 года рождения. Женщина сообщила, что её пытались обмануть мошенники. Злоумышленники действовали по схеме с «настройкой домофона» и рассчитывали похитить у пенсионерки более 400 тысяч рублей. Подробности рассказали у пресс-службе МВД.

В мессенджере ей позвонил неизвестный и под предлогом настройки домофона попросил продиктовать код из СМС. Женщина поверила и назвала четырёхзначную комбинацию. После этого в её личном кабинете на портале «Госуслуги» появилась доверенность на неизвестное лицо. Затем с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и потребовали перевести все сбережения на указанный счёт для «безопасности».

Однако по пути к банкомату бийчанка заподозрила неладное, поняла, что общается с мошенниками, и прекратила разговор. После этого она обратилась в полицию. Благодаря широкому информированию о подобных схемах и бдительности самой пенсионерки хищение денег удалось предотвратить.