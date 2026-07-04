На Алтае «Газель» с 20 пассажирами съехала в кювет и опрокинулась

Машина опрокинулась Фото: Прокуратура Алтайского края.

4 июля в Алтайском крае на трассе опрокинулась «Газель», в которой ехали 20 пассажиров. Авария произошла на 99-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. Подробности рассказали в Госавтоинспекции, прокуратуре и СК региона.

По предварительным данным, автобус ехал из Барнаула в Яровое. Водитель, мужчина 1967 года рождения на затяжном правом повороте он не выбрал правильную траекторию, не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся.

В результате происшествия две пассажирки — женщины 1975 и 1969 годов рождения — с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место для выяснения всех обстоятельств.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших аварии.

«По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети» - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.