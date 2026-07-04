Губернатор Виктор Томенко проверил ход строительства новой школы в Барнауле

Строительство новой школы Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл рабочее совещание по вопросам строительства и капитального ремонта школ в Барнауле. Глава региона вместе с заместителем председателя АКЗС Денисом Голобородько, мэром Вячеславом Франком, депутатами краевого и городского уровней проинспектировал объекты в Индустриальном районе.

Этот район — самый крупный и быстрорастущий в краевой столице, здесь проживает около 250 тысяч человек. Томенко подчеркнул, что в районе много семей с детьми, поэтому сфере образования уделяют повышенное внимание. Власти активно взаимодействуют с федеральными структурами, чтобы получать поддержку для финансирования масштабных работ.

Вячеслав Франк рассказал о развитии социальной инфраструктуры Индустриального района. Он отметил масштабное строительство школ и детских садов, подчеркнул важность шаговой доступности образовательных учреждений для растущего населения. За последние пять лет в районе построили четыре школы и девять детских садов, на эти цели направили порядка шести миллиардов рублей. Один из ключевых проектов — новая школа на 1100 мест в одну смену. Предварительно, уже 1500 учеников готовы пойти в неё учиться. Также в планах строительство ещё двух школ в Северо-Западном квартале.

Строительство школы в квартале 2033 на 1100 мест обойдётся почти в 2 миллиарда рублей.