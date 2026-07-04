В Новоалтайске огонь уничтожил частный дом и автомобиль

В результате пожара повреждены стены и потолочные перекрытия строений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 3 июля, в Алтайском крае ликвидировали 18 пожаров, два из них — в жилом секторе. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Днём в Новоалтайске на улице Пугачёва загорелся частный жилой дом вместе с надворными постройками, расположенными под одной крышей. На момент прибытия первых пожарных расчётов открытым огнём горела кровля дома, бани и гаража. Существовала угроза распространения огня.

В результате пожара повреждены стены и потолочные перекрытия строений, полностью уничтожен легковой автомобиль. Общая площадь горения составила около 100 квадратных метров. В тушении участвовали 19 огнеборцев и семь единиц техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.