В Барнауле проверили наличие терминалов для оплаты на нескольких маршрутах

Комитет регулярно проводит такие проверки. Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула провели очередную проверку исполнения муниципальных контрактов перевозчиками, работающими на маршрутах с регулируемыми тарифами. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие прошло на конечных остановочных пунктах «Площадь Спартака», «ЛДП Спартак-2» и «Площадь имени В.Н. Баварина». Проверяющие оценили соблюдение условий контрактов на автобусных маршрутах №1, 25, 53, 73р, троллейбусном маршруте №1 и садоводческом маршруте №118.

Особое внимание уделили наличию автоинформаторов, камер видеонаблюдения, терминалов электронной оплаты и соблюдению расписания движения. По итогам выезда перевозчикам направили претензии и требования об уплате штрафов за выявленные нарушения.

Комитет регулярно проводит такие проверки. С начала 2026 года транспортным компаниям направлено 158 претензий и 102 требования об уплате штрафов.