Алтайский край почти в четыре раза нарастил экспорт пшеницы с начала года

Основными покупателями алтайской пшеницы стали Казахстан, Киргизия, Монголия и Вьетнам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край значительно увеличил поставки пшеницы на внешние рынки. С начала года региональное Управление Россельхознадзора досмотрело более 551 тысячи тонн зерна, предназначенного для экспорта. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года за рубеж отправили только 140 тысяч тонн. Таким образом, рост составил 3,9 раза, сообщили в ведомстве.

Сотрудники управления проверили соответствие всех партий требованиям стран-импортёров. Продукцию также исследовали в лаборатории Алтайского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК». На все экспортные партии выдали фитосанитарные сертификаты.

Основными покупателями алтайской пшеницы стали Казахстан, Киргизия, Монголия и Вьетнам. Всего с начала года под контролем управления на экспорт отправлено 975 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.