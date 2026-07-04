Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика4 июля 2026 2:18

Алтайский край почти в четыре раза нарастил экспорт пшеницы с начала года

За рубеж отгружено более 551 тысячи тонн зерна — годом ранее объёмы были в 3,9 раза меньше
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Основными покупателями алтайской пшеницы стали Казахстан, Киргизия, Монголия и Вьетнам

Основными покупателями алтайской пшеницы стали Казахстан, Киргизия, Монголия и Вьетнам

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край значительно увеличил поставки пшеницы на внешние рынки. С начала года региональное Управление Россельхознадзора досмотрело более 551 тысячи тонн зерна, предназначенного для экспорта. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года за рубеж отправили только 140 тысяч тонн. Таким образом, рост составил 3,9 раза, сообщили в ведомстве.

Сотрудники управления проверили соответствие всех партий требованиям стран-импортёров. Продукцию также исследовали в лаборатории Алтайского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК». На все экспортные партии выдали фитосанитарные сертификаты.

Основными покупателями алтайской пшеницы стали Казахстан, Киргизия, Монголия и Вьетнам. Всего с начала года под контролем управления на экспорт отправлено 975 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.