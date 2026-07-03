Жительница Рубцовска перевела мошенникам почти 1,8 млн рублей

Общий ущерб составил 1 799 700 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

60-летняя жительница Рубцовская обратилась в полицию заявлением о хищении крупной суммы. Общий ущерб составил 1 799 700 рублей, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, в середине июня женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что при оформлении выплат якобы потерян год и шесть месяцев трудового стажа. Чтобы восстановить документы, нужно записаться в электронную очередь — для этого пенсионерку попросили продиктовать код из СМС. Женщина назвала его.

Следом раздался второй звонок. Неизвестный представился сотрудником ФСБ и заявил, что женщина попалась на уловку мошенников и теперь они могут получить доступ к её мобильному банку. Чтобы спасти накопления, лже-силовик рекомендовал перевести все средства на «безопасный счёт».

Испуганная женщина рассказала о случившемся своему сожителю. Вдвоём они сняли все сбережения с банковских карт и через банкоматы города перевели деньги на продиктованные злоумышленником счета. Операции проводились несколькими траншами. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.