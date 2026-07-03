На Старом базаре в Барнауле продают кофейню-блинную

Заведение находится на улице Мало-Тобольской, 23К Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на Старом базаре выставили на продажу действующую кофейню-блинную. Бизнес приносит чистую прибыль 200 тысяч рублей в месяц и окупается за девять месяцев, сообщается в объявлении.

Заведение находится на улице Мало-Тобольской, 23К непосредственно на территории Старого базара. Площадь помещения — 30 квадратных метров, рассчитано на 12 посадочных мест. В штате три сотрудника с зарплатой 50 тысяч рублей, ежемесячная аренда обходится в 77 тысяч рублей. Выручка составляет 1 млн рублей, расходы — 800 тысяч.

Вместе с бизнесом покупатель получает современное оборудование, отработанную рецептуру, налаженные поставки, обученный персонал, базу постоянных клиентов и действующие контракты с поставщиками. В меню — блинчики, напитки собственного производства, воки и блюда из фритюра. Продавец готов передать секреты ведения бизнеса и помочь новому владельцу на первых порах.