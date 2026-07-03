Братья-близнецы из Заринска набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике

Оба брата золотые медалисты и призёры олимпиад Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В Алтайском крае братья-близнецы из Заринска Александр и Сергей Половниковы получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом сообщили в Минобрнауки региона.

В этом году браться Половниковы стали единственными стобалльниками в школе №15, оба окончили учебное заведение с золотой медалью. Их учитель Геннадий Поляков отмечает, что парни всегда отличались целеустремлённостью и трудолюбием, между ними была здоровая конкуренция — они постоянно соревновались, кто лучше знает предмет. Учитель предлагал им сложные задачи, видел их потенциал и направлял на олимпиады, победа в которых давала право на внеконкурсное поступление в вузы.

Физику ребята сдавали в разных аудиториях, задания тоже не совпадали. Помимо физики, юноши сдавали русский язык и математику. Александр получил 94 балла по русскому языку, Сергей — 91. По математике у Сергея 88 баллов, а у Саши – 86.