В Алтайском крае утвердили порядок выдачи лицензий на занятие народной медициной

В России народная медицина регулируется Федеральным законом № 323 Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Алтайского края утвердил порядок выдачи лицензий на занятие народной медициной в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов, сообщает «Толк».

Согласно документу, претендовать на разрешение могут только совершеннолетние граждане Российской Федерации. При этом их методы лечения должны соответствовать действующему законодательству.

В России народная медицина регулируется Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно части 1 статьи 50, к ней относятся методы оздоровления, основанные на народном опыте, знаниях, умениях и практических навыках по оценке и восстановлению здоровья. При этом услуги оккультно-магического характера и религиозные обряды к народной медицине не относятся.

Ведомство может отказать в выдаче лицензии при обнаружении недостоверных сведений в документах, а также при наличии подтверждённой информации о причинении вреда жизни и здоровью людей со стороны целителя.

Для оформления разрешения необходимо подать заявление, паспорт и рекомендацию от медицинской профессиональной некоммерческой организации. Сделать это можно лично, заказным письмом или через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения заявки — 30 рабочих дней.