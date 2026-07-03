6 осуждённых в Алтайском крае провели оплачиваемый отпуск за пределами колоний

Кроме того, 14 осуждённых выезжали из колоний для решения вопросов трудового и бытового устройства перед освобождением Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года шесть осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Алтайского края, получили право на ежегодный оплачиваемый отпуск за пределами колоний. Такая возможность предоставляется в качестве поощрения за добросовестный труд, правопослушное поведение, а также для укрепления социально-полезных связей, сообщили в УФСИН России по Алтайскому краю.

Все шестеро трудоустроены на производственных участках или в хозяйственных отрядах и неоднократно поощрялись руководством исправительных учреждений. Право на отпуск за пределами зоны регулируется статьёй 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Кроме того, 14 осуждённых выезжали из колоний для решения вопросов трудового и бытового устройства перед освобождением. Одной осуждённой из следственного изолятора разрешили выезд в связи со смертью близкого родственника. Также с марта 2026 года право на проживание за пределами учреждения получил осуждённый колонии-поселения №2 в Бийске.