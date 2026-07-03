Врачи Алтайского края впервые провели операцию на открытом сердце беременной

Операцию проводила целая команда медиков Фото: Минздрав Алтайского края.

Впервые в истории Алтайского края врачи провели сложнейшую операцию на открытом сердце беременной женщине. Всё прошло успешно — медикам удалось спасти две жизни, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Жительница Кулунды, находившаяся на 23-й неделе беременности, больше месяца жаловалась на одышку, кашель и нехватку воздуха. После обследований в районной и краевой клинической больницах у неё обнаружили подвижное новообразование в левом предсердии — миксому. Оно частично перекрывало работу митрального клапана, создавая риск инсульта и острой ишемии органов.

Пациентку перевели в Алтайский краевой кардиологический диспансер. К её случаю подключили ведущих специалистов региона, а по видеосвязи провели консультации с федеральными центрами — НМИЦ имени Кулакова и имени Алмазова.

Операция длилась 3,5 часа. Её провела команда кардиохирургов, анестезиологов и перфузиологов диспансера при участии врачей перинатального центра «ДАР». Федеральные специалисты оставались на связи на протяжении всей операции. В течение 86 минут пациентка была подключена к аппарату искусственного кровообращения — в это время её сердце не билось, а кровоснабжение органов обеспечивал аппарат. Миксому удалили успешно.

Операция и восстановительный период прошли без осложнений. Сейчас пациентку переводят в Краевую клиническую больницу, где врачи вместе со специалистами «ДАРа» продолжат наблюдать за её здоровьем и течением беременности.