В Барнауле перекроют движение на перекрёстке Попова и Исакова

Параллельно работы ведутся на проспекте Строителей Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

С 10 июля в Барнауле МУП «Горэлектротранс» приступит к капитальному ремонту трамвайных путей на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Движение трамваев и автомобилей на этом участке полностью перекроют. Как сообщили в МЦУ города Барнаула, ориентировочно работы займут около двух недель.

Параллельно на проспекте Строителей ремонт ведёт подрядчик «Патай». В выходные, 4–5 июля, здесь будут фрезеровать старое покрытие и укладывать выравнивающий слой на пересечении с Павловским трактом. На время работ движение будет частично ограничено.

С 11 июля на проспекте Строителей начнут ремонтировать асфальт в межрельсовом пространстве. На это время движение трамваев в обе стороны остановят, а также перекроют проезд по улице Советской Армии в сторону Павловского тракта.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда, обращать внимание на временные знаки и соблюдать скоростной режим. Обо всех изменениях в схемах общественного транспорта сообщат дополнительно. Профильному комитету поручено следить за дорожной ситуацией, оперативно информировать горожан об ограничениях и контролировать качество работ.