В Алтайском районе приведут в порядок две дороги на сумму более 165 млн рублей

На время ремонта водителей просят планировать маршруты заранее и соблюдать временные ограничения Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском районе стартовал ремонт двух автомобильных дорог. Подрядчиком выступает Юго-Восточное ДСУ, на работы выделено более 165 млн рублей из краевого бюджета. Обновят участки общей протяжённостью свыше 6,5 км, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Почти полтора километра трассы Нижнекаменка – Старобелокуриха, проходящие через село Старобелокуриха, уже начали ремонтировать. Дорога соединяет Белокуриху с кластером «Бирюзовая Катунь» и активно используется туристами. Подрядчик заменит асфальт, обновит тротуары, приведёт в порядок водопропускную трубу, а также отремонтирует съезды и остановочные площадки. Работы планируют завершить осенью, стоимость объекта — 28,5 млн рублей.

На трассе Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай обновляют три отрезка, которые проходят через сёла Пролетарка, Комар и Белое. Вместо гравийного покрытия здесь появится асфальт на участке свыше 5 км, что сделает дорогу удобнее для местных жителей и гостей региона. Строителям предстоит выровнять профиль с добавлением щебёночно-песчаной смеси, уложить асфальтобетон, укрепить обочины и отремонтировать примыкания. Работы рассчитаны на два года, общая стоимость — 136,6 млн рублей.

На время ремонта водителей просят планировать маршруты заранее и соблюдать временные ограничения.