За неделю в Алтайском крае от клещей пострадали 169 человек

На данный момент зафиксирован 161 случай с подозрением на сибирский клещевой тиф Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 169 жителей. Всего с начала эпидемического сезона (с 27 марта 2026 года) зарегистрировано 6509 случаев присасывания. Среди пострадавших — 1663 жителя Барнаула. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент зафиксирован 161 случай с подозрением на сибирский клещевой тиф (в том числе 14 детей), 34 случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз (из них шестеро детей), а также 16 случаев с подозрением на клещевой энцефалит (в том числе двое детей).

При лабораторном исследовании клещей, снятых с пострадавших, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 17% проб, а вирус клещевого энцефалита — в 4,4% случаев. Всем пострадавшим от укусов заражённых членистоногих назначено профилактическое лечение.