За неделю медики барнаульской скорой совершили почти 4,8 тысячи выездов

Безрезультатных вызовов за неделю было 352 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Станции скорой медицинской помощи Барнаула продолжают круглосуточную работу по оказанию экстренной помощи жителям города. С 25 июня по 1 июля было принято 6265 обращений, выполнено 4777 вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

За эту неделю медики 82 раза выезжали к пациентам с инсультом. 13 раз бригады боролись за жизнь людей с инфарктом. При травмах и отравлениях помощь потребовалась 745 раз. Ещё 45 вызовов пришлись на дорожно-транспортные происшествия и случаи травматизма, связанные с использованием самокатов и велосипедов. К детям бригады выезжали 687 раз. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду составила 12,7 вызова.

Безрезультатных вызовов за неделю было 352. В 244 случаях пациента не оказалось на месте либо он отказался от помощи. Каждый такой вызов задерживает оказание помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Врачи напоминают: если после оформления вызова скорая больше не нужна, обязательно отмените её по телефону «03» или «103». Это освободит медиков для тех, кто ждёт помощи.