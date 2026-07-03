В Баево огонь уничтожил надворные постройки и легковой автомобиль

Площадь пожара превысила 80 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 2 июля, в Алтайском крае ликвидировали 14 пожаров, семь из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Днём в райцентре Баево загорелись надворные постройки. На момент прибытия первого расчёта строения уже горели открытым пламенем. Площадь пожара превысила 80 квадратных метров. В тушении участвовали пять человек личного состава и две единицы техники.

В результате огонь повредил стены, потолочные перекрытия и личные вещи в постройках, полностью уничтожил крышу и легковой автомобиль. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования.