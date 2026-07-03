Новый терминал аэропорта Барнаула достроили, но он пока закрыт

Новый терминал Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Здание нового терминала Международного аэропорта Барнаула полностью готово, а Росавиация уже выдала разрешение на его ввод. Однако двери воздушной гавани для пассажиров пока не открыты. Официальные сроки запуска не называются, а источники «Толка» говорят о двух возможных сценариях.

По первоначальному соглашению между правительством Алтайского края и «Новапорт Холдинг», терминал должны были сдать к 14 марта 2026 года, но позже сроки перенесли на лето. В середине июня оставались пусконаладочные работы, отделка и оформление интерьеров. Позже здание проверили эксперты Сибирского управления Ростехнадзора, нарушений не выявили и выдали заключение о соответствии проектной документации. После этого объект получил разрешение на ввод.

В минтрансе края пояснили, что документ позволяет использовать здание после завершения строительства. Однако точная дата открытия пока неизвестна. В аэропорту обещают опубликовать информацию на официальном сайте и в соцсетях, как только она появится.

По данным «Толка», сейчас в терминале, вероятно, завершают небольшие внутренние работы и устраняют недочёты в работе оборудования. По оптимистичным прогнозам, аэровокзал могут открыть уже в середине июля. По другой версии — не раньше сентября. При этом сроки позволяют, так как в мае контракт продлили до 30 сентября, и на момент публикации он находился в статусе исполнения.

Площадь нового терминала — около 10 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 600 пассажиров внутренних рейсов в час. В дизайне помещений сочетаются космическая тема и алтайские мотивы. Проект стартовал в ноябре 2023 года, общий объём инвестиций оценивается в 6,4 млрд рублей.