Алтайскую фирму внесли в «черный список» поставщиков за срыв поставки труб

Администрация района расторгла контракт в одностороннем порядке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульское ООО «Стройалтайсибирь» включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за неисполнение контракта по поставке труб для замены тепловых сетей в Благовещенском районе. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

В апреле 2026 года компания выиграла аукцион на поставку труб на сумму 1,8 млн рублей. Однако в установленный 20-дневный срок товар в муниципалитет так и не поступил. При этом подрядчик не реагировал на претензии заказчика и не выходил на связь, отметили в ведомстве.

В связи с этим администрация района расторгла контракт в одностороннем порядке. Комиссия алтайского УФАС признала действия фирмы недобросовестными и внесла данные о ней в РНП. Теперь в течение двух лет компания не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках. Новый контракт на поставку труб уже заключён с другим поставщиком и находится на исполнении.