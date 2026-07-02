Стала известна дата суда по иску родственников Александра Анисимова

Предварительное слушание назначено на 23 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стала известна дата первого судебного заседания по громкому иску родственников Александра Анисимова, которого изначально считали причастным к исчезновению барнаульских абитуриенток. Центральный районный суд Барнаула принял заявление к производству и назначил предварительное слушание на 23 июля 2026 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Близкие реабилитированного Анисимова требуют от государства 70 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. По данным судебной картотеки, ответчиками по делу проходят Министерство финансов РФ и Управление федерального казначейства, а третьими лицами привлечены краевые ГУ МВД и СУ СК.

Напомним, Александра Анисимова задержали в 2000 году, и во время следственных действий он добровольно ушел из жизни. Спустя 23 года следователи доказали, что к 11 убийствам девушек причастен экс-чиновник Виталий Манишин, после чего Анисимова полностью реабилитировали.