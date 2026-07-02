Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 12:30

Стала известна дата суда по иску родственников Александра Анисимова

Центральный районный суд Барнаула принял заявление от родственников
Павел БАСТРЫГИН
Предварительное слушание назначено на 23 июля

Предварительное слушание назначено на 23 июля

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стала известна дата первого судебного заседания по громкому иску родственников Александра Анисимова, которого изначально считали причастным к исчезновению барнаульских абитуриенток. Центральный районный суд Барнаула принял заявление к производству и назначил предварительное слушание на 23 июля 2026 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Близкие реабилитированного Анисимова требуют от государства 70 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. По данным судебной картотеки, ответчиками по делу проходят Министерство финансов РФ и Управление федерального казначейства, а третьими лицами привлечены краевые ГУ МВД и СУ СК.

Напомним, Александра Анисимова задержали в 2000 году, и во время следственных действий он добровольно ушел из жизни. Спустя 23 года следователи доказали, что к 11 убийствам девушек причастен экс-чиновник Виталий Манишин, после чего Анисимова полностью реабилитировали.