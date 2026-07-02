На крупном пожаре на Папанинцев в Барнауле горели семь балконов

Наиболее вероятной причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнем Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле на улице Папанинцев ликвидировали пожар в десятиэтажном жилом доме. Огонь охватил балконы на верхних этажах, заставив несколько десятков жильцов экстренно покинуть свои квартиры. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда первые спасательные подразделения прибыли на место, открытым пламенем горели два балкона на девятом этаже. Позже огонь перекинулся выше. В общей сложности пожар повредил семь балконов на девятом и десятом этажах, а общая площадь возгорания выросла с первоначальных 20 до 60 квадратных метров.

В тушении высотки были задействованы 33 пожарных и 10 единиц специальной техники, включая два звена газодымозащитной службы. Из опасного дома самостоятельно эвакуировались 55 человек, среди которых было семь детей. Дознаватели МЧС уже установили предварительную версию случившегося – наиболее вероятной причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнем.