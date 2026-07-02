На Алтае похоронили модель Диану Галину после полутора лет комы

Девушку похоронили на старом кладбище в её родном городе Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Сегодня, 2 июля, в Заринске прошли похороны звездной выпускницы барнаульского модельного агентства «Стиль» Дианы Галиной. Известная алтайская модель, за жизнь которой полтора года боролись врачи и родственники, скончалась 26 июня. Девушку похоронили на старом кладбище в её родном городе.

Как ранее писала «Комсомолка», трагедия произошла в феврале 2025 года в Пекине, куда Диана приехала работать по очередному международному контракту. Девушка внезапно потеряла сознание в ванной, в больнице ей диагностировали разрыв аневризмы аорты и экстренно прооперировали. Затем последовало долгое лечение в Китае и российских клиниках. Диана подавала слабые рефлексы, но в сознание так и не пришла – с июля прошлого года за ней неотлучно ухаживали дома родные, до последнего надеясь на чудо.

До этого случая карьера молодой модели стремительно шла вверх. Свой первый зарубежный контракт она подписала три года назад, уехав в Корею, после чего работала в Милане и Париже. При этом Диана регулярно проходила все обязательные медосмотры и никогда не жаловалась на здоровье.