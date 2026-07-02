Алтайский студент получил 17 лет строгого режима за госизмену и попытку теракта

За госизмену и попытку теракта парня приговорили к 17 годам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

2-й Восточный окружной военный суд вынес жесткий приговор 20-летнему студенту одного из алтайских колледжей. За госизмену и попытку теракта парня приговорили к 17 годам лишения свободы. Его задержали сотрудники ФСБ непосредственно возле здания военкомата в Барнауле, который он собирался поджечь, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствие установило, что молодой человек 2006 года рождения сам вышел на связь с представителями украинского военизированного объединения и предложил им свою помощь. Он отправлял кураторам текстовые и видеосообщения, в которых подтверждал свое желание уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

По заданиям из сети студент успел нанести на барнаульские здания антиправительственные граффити и собирал данные о различных объектах и военнослужащих ВС РФ. Финалом должен был стать поджог военного комиссариата, однако завершить задуманное ему не дали оперативники.

Назначенный срок осужденный будет отбывать частями: первые три года в тюрьме, а оставшееся время – в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.