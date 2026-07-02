ВТБ подтвердил планы привлечь 300-400 млрд руб. в ходе SPO

Планы ВТБ по привлечению 300–400 млрд рублей в рамках дополнительной эмиссии акций (SPO) остаются неизменными. «Озвученная цифра сохраняется, она не снизится», — отметил в интервью Интерфакс первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

С высокой вероятностью сделка состоится в августе, несмотря на традиционный для этого периода фактор отпусков, который может усложнить проведение road show и принятие инвестиционных решений. Интерес к сделке уже проявили якорные инвесторы. По словам Дмитрия Пьянова, свое желание участвовать в SPO выразили «до десяти» крупных институциональных инвесторов.

Приоритетом для банка является финансирование партнерства с Wildberries. Топ-менеджер уточнил, что допэмиссия не является инструментом для повышения достаточности капитала, а направлена на приобретение высокодоходного актива. Конкретное распределение средств между покупкой 5% в ВБ банке и развитием бизнеса ВТБ будет определено после формирования книги заявок, исходя из фактической суммы привлечения и рыночной конъюнктуры.